Bieda-emerytury w Niemczech

Zagrożenie ubóstwem to coraz powszechniejszy problem, z jakim borykają się niemieccy emeryci. Z danych Federalnego Urzędu Statystycznego wynika, że wskaźnik ubóstwa dla osób w wieku 65 lat i starszych podniósł się z 18,4 proc. do 19,6 proc. rdr. Tym samym padł kolejny niechlubny rekord, o którym poinformowała 03 lutego sieć redakcji RND, odnosząc się do zapytania w tej sprawie grupy parlamentarnej Sojuszu Sahry Wagenknecht (BSW) w Bundestagu.

300 tysięcy osób więcej żyje poniżej minimum socjalnego

W wartościach bezwzględnych wzrost liczby osób żyjących poniżej minimum socjalnego o 1,2 punktu procentowego oznacza, że do powyższego grona dołączyło blisko 300 tys. nowych osób. Oznacza to, że wśród ponad 84 milionów Niemców aż 3,54 miliona osobom brakuje pieniędzy na zaspokojenie swoich podstawowych potrzeb życiowych.

Emeryci coraz bardziej zagrożeni ubóstwem

Najmocniej w tej grupie wzrosła liczba emerytów. Według niemieckich przepisów ludzie są uważani za zagrożonych ubóstwem, jeśli mają do dyspozycji mniej niż 60 procent mediany średnich dochodów w Niemczech. W 2024 roku średnie wynagrodzenie w Niemczech wynosiło 4 300 euro miesięcznie brutto (ok. 18 100 zł brutto)

Bolesny próg ubóstwa

Liderka BSW Sahra Wagenknecht powiedziała RND, że emerytury w Niemczech są ogromnym problemem. Sytuację w systemie emerytalnym nazwała "haniebnym osiągnięciem" SPD. Wagenknecht wezwała do wprowadzenia systemu emerytalnego wzorowanego na austriackim, w którym urzędnicy państwowi i osoby samozatrudnione również płacą składki.

W 2024 roku próg ubóstwa w Niemczech wynosił 1378 euro (ok. 5 800 zł) netto miesięcznie dla osoby mieszkającej samotnie i 2893 euro (ok. 12 180 zł) dla gospodarstw domowych z dwiema osobami dorosłymi i dwójką dzieci w wieku poniżej 14 lat.

Próg ubóstwa w Polsce

W Polsce poziom skrajnego ubóstwa szacuje Instytut Pracy i Spraw Socjalnych (IPiSS). Dla jednoosobowego gospodarstwa domowego w 2023 roku wyniosło ono 913 zł miesięcznie.