Plan pokojowy USA dla Ukrainy

Komentując spotkanie z przedstawicielem Donalda Trumpa - Stevenem Witkoffem i zięciem prezydenta Stanów Zjednoczonych - Jaredem Kushnerem, Putin powiedział, że Waszyngton podzielił 27 punktów planu pokojowego dla Ukrainy na cztery pakiety i zaproponował omówienie ich każdego osobno. Dlatego wtorkowe rozmowy trwały tak długo - wyjaśnił.

Reklama

- To, co przywieźli nam nasi amerykańscy koledzy, opierało się, w taki czy inny sposób, na naszych ustaleniach ze spotkania z prezydentem Trumpem na Alasce - stwierdził Putin.