Auta objęte sankcjami wciąż trafiają do Rosji

Z danych firmy Autostat wynika, że w ubiegłym roku do Rosji trafiło blisko 30 tys. Toyot i niemal 47 tys. aut marek z grupy Volkswagen, BMW i Mercedes. W ogólnym ujęciu niemal połowa ze 130 tys. sprzedanych w Rosji aut marek objętych sankcjami pochodziła z fabryk w Chinach.

Cały proces odbywa się poprzez nieformalne sieci i łańcuchy pośredników, którzy sprowadzają auta na indywidualne zamówienia rosyjskich klientów.

Koncerny motoryzacyjne są bezradne wobec pośredników

Koncerny motoryzacyjne deklarują sprzeciw, ale przyznają, że są bezradne wobec pośredników - przyznał Reuters. Mercedes zaznaczył w oświadczeniu, że śledzenie naruszeń jest „czasochłonne i złożone”, a BMW podkreślił, że nieautoryzowany import odbywa się „wbrew woli” tego koncernu i poza jego kontrolą.

Uszczelnienie dostaw jest prawie niemożliwe

Eksperci przyznają, że przy obecnej skali chińsko-rosyjskiej wymiany handlowej całkowite uszczelnienie dostaw produktów objętych restrykcjami jest niemal niemożliwe.

Po pełnowymiarowej rosyjskiej inwazji na Ukrainę w 2022 r. Zachód nałożył na Moskwę sankcje, a zachodnie i japońskie koncerny wycofały się z rosyjskiego rynku.

Pekin, który zacieśnił relacje gospodarcze z Kremlem, stał się kluczowym kanałem dostaw dla objętej restrykcjami rosyjskiej gospodarki.