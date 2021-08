Teraz minister obrony powrócił do tej idei na spotkaniu w Nowosybirsku z naukowcami z syberyjskiego wydziału Rosyjskiej Akademii Nauk (RAN).

Reklama

"Musimy zbudować na Syberii trzy, a jeszcze lepiej - pięć dużych centrów naukowo-przemysłowych i gospodarczych, prościej mówiąc - miast z liczbą ludności od 300-500 tys., a jeszcze lepiej do miliona. I nie tylko zbudować miasta i przenieść tam stolicę, a sprawić, by były one nastawione konkretnie na tę czy inną sferę działalności" - powiedział Szojgu.

Minister ubolewał, że nie ma w dzisiejszej Rosji wielkich projektów jak te z czasów ZSRR. Wymienił jedną z tzw. budów socjalizmu - zbudowanie w 1932 roku przez komsomolców miasta Komsomolsk nad Amurem w Kraju Chabarowskim na rosyjskim Dalekim Wschodzie. Szojgu wymienił też Krasnojarską Elektrownię Wodną, Sajano-Szuszeńską Elektrownię Wodną w górnym biegu Jeniseju, czy Bajkalsko-Amurską Magistralę Kolejową.

"Przypomnijcie sobie, jak szczerze ludzie jeździli na wszystkie te budowy" - przekonywał.

Minister obrony sam pochodzi z Syberii - z republiki Tuwy na Syberii Wschodniej. W ostatnich latach media upubliczniały wspólne wędrówki Szojgu i prezydenta Władimira Putina po tuwińskiej tajdze. Z pomysłem przeniesienia stolicy na Syberię minister wystąpił jeszcze w 2012 roku.

Putin zaś dopuścił w 2014 roku, że część urzędów federalnych mogłaby rezydować na Syberii, na przykład w Krasnojarsku. Na razie jednak jedyną instytucją państwową, która znajduje się poza Moskwą jest Sąd Konstytucyjny. Jego siedziba mieści się w Petersburgu.

Na temat propozycji Szojgu już wypowiedzieli się urbaniści. Naukowiec z Instytutu Badań Demograficznych RAN, Wadim Biezwierbnyj powiedział portalowi RBK, że idea stolicy na Syberii nie znajdzie poparcia wśród polityków. Niemniej - zdaniem urbanisty - taka propozycja miałaby sens ze względu na przesunięcie miejsca, w którym koncentrują się zasoby i trwa rozwój demograficzny.

"W regionie moskiewskim mieszka bodajże więcej ludności niż na Syberii i Dalekim Wschodzie. To niezbyt dobra tendencja, biorąc pod uwagę to, że tendencje migracyjne polegają na przenoszeniu się do centrum. Zmienienie ich wymagałoby nietypowych rozwiązań, w tym - przeniesienia stolicy" - powiedział Biezwierbnyj.

Ostro skrytykował słowa Szojgu politolog Aleksandr Kyniew. "Mamy ogromną liczbę wymierających miast, mamy gigantyczny problem z infrastrukturą, którą trzeba odnowić. (...) Spróbujcie odbudować chociażby jedno z wymierających miast, o jakich nowych można mówić? Skąd wezmą się w nich ludzie?" - powiedział Kyniew w niezależnej telewizji Dożd.