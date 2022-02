Czy Putin przelicytował, przeceniając zarówno słabość kolektywnego Zachodu, jak i gotowość rosyjskiego społeczeństwa do wsparcia twardej rozgrywki, którą Moskwa rozpoczęła pod koniec 2021 r.? Z pewnością w części rosyjskiego establishmentu ostatnie posunięcia Kremla spotkały się z delikatną, choć czytelną krytyką. Publicysta portalu Voennoe Obozrenie napisał o strategii Moskwy w związku z obecną sytuacją wokół Ukrainy i żądaniami w zakresie bezpieczeństwa, że „pozostaje mieć nadzieję, że Kreml wie, co robi”, bowiem finezja dyplomatyczna głównego rosyjskiego negocjatora Siergieja Riabkowa dalece odbiega od sprawności Andrieja Gromyki, ministra spraw zagranicznych z czasów ZSRR, który umiał rozegrać na korzyść Rosji kryzys karaibski. Andriej Kortunow, dyrektor w Radzie ds. Polityki Zagranicznej, napisał, że „dyplomatyczny blitzkrieg”, który miał skończyć się triumfem Moskwy i osłabieniem pozycji kolektywnego Zachodu, doprowadził jedynie do obnażenia, do jakiego stopnia postawa Rosji „jest nierealistyczna i zamiast wzmocnić, raczej osłabi bezpieczeństwo państwa”.