Na profilu wywiadu wojskowego Ukrainy na Facebooku ukazała się w niedzielę informacja, że w Syrii utworzono 14 punktów naboru najemników (https://www.facebook.com/photo/?fbid=269855468659214&set=a.230157752628986).

"Po krótkim przygotowaniu najemnicy zostaną skierowani do Rosji przez bazę Hmejmim dwoma samolotami Tu-134 (do 80 pasażerów) i Tu-154 (do 180 pasażerów) na lotnisko Czkałowski w obwodzie moskiewskim" - cytuje oświadczenie wywiadu ukraińska agencja Ukrinform.

Wywiad obawia się, że Rosja zgromadziła już "tysiące najemników syryjskich", i dodaje, że Rosja przygotowuje także "najemników z Libii w celu zaangażowania do działań bojowych na Ukrainie", oferując im żołd wynoszący od 300-600 USD.