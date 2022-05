Wartość sprzedaży surowców przez Gazprom w 2021 roku wyniosła 10,2 bln rubli (141,16 mld euro) – dla porównania w 2020 r. było to 6,5 bln rubli. Zysk netto ze sprzedaży węglowodorów sięgnął wówczas 30,21 mld euro i był 13-krotnie wyższy niż rok wcześniej – podaje portal thebarentsobserver.com, powołując się na gazetę „Kommiersant”.

Reklama

Wyniki te pociągnęły za sobą nadzwyczajny wzrost cen surowców na rynkach międzynarodowych. Średnia cena gazu wyniosła 298 dolarów za 1000 metrów sześciennych, co stanowi dwukrotność ceny z roku 2020. "W ostatnim kwartale średnia cena wzrosła do niebotycznej wartości 517 dolarów za 1000 metrów sześciennych" - podkreśla portal.

Reklama

Eksport do krajów UE oraz państw tzw. „bliskiej zagranicy” wyniósł 185,1 miliarda metrów sześciennych. Przy prezentacji wyników rocznych szef spółki Aleksiej Miller przytoczył m.in. dane o wzroście eksportu do trzech wybranych państw – Niemiec, Turcji i Włoch, które zakupiły więcej gazu odpowiednio o 10,5, 63 oraz 20,3 procent w stosunku do ubiegłego roku.

Większa część złóż, którymi dysponuje koncern znajduje się w Jamalsko-Nienieckim Okręgu Autonomicznym. Jest on kluczowym regionem dla rosyjskiego przemysłu związanego z gazem i ropą naftową.

Według portalu Gazprom i inne rosyjskie koncerny zajmujące się wydobyciem surowców będą jednak musiały szybko znaleźć nowych zagranicznych nabywców, ponieważ z powodu krwawej wojny prowadzonej przez Rosję na Ukrainie Unia Europejska naciska na zaprzestanie importu węglowodorów z Rosji. Gazprom ocenia w chwili obecnej koszty sankcji nałożonych na Rosję przez UE oraz USA. Koncern znacząco zmniejszy sprzedaż na rynkach międzynarodowych, a rok 2022 nie będzie pod tym względem nawet zbliżony do rekordowego 2021.

Gazprom jest największym wydobywcą i eksporterem gazu ziemnego. W roku 2021 wydobył 514,8 mld metrów sześciennych gazu, co według Aleksieja Millera jest największą wartością w ciągu ostatnich 13 lat.