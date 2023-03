"Jasno zwracam się do Rosji, by oddała dzieci. Dajcie im możliwość jak najszybszego powrotu na Ukrainę" - powiedział Khan, cytowany przez agencję Ukrinform. Jak podaje agencja, prokurator wypowiadał się podczas konferencji United for Justice przeprowadzonej w Buczy pod Kijowem w rocznicę wyzwolenia miasta spod okupacji rosyjskiej.

Prokurator MTK dodał, że wywiezione dzieci mogą wrócić na Ukrainę bezpośrednio bądź przez kraje trzecie.

Zbrodnie wojenne czekają na osądzenie

Khan podkreślił, że gospodarz Kremla i rosyjska rzeczniczka praw dziecka Maria Lwowa Biełowa powinni stanąć przed sądem i odpowiedzieć na oskarżenia wobec nich. Prokurator przyznał zarazem, że wydanie za obojgiem nakazu aresztowania nie wywołało u niego radosnych uczuć, bowiem chodzi o przywódcę kraju, który jest stałym członkiem Rady Bezpieczeństwa ONZ.

MTK wydał nakaz aresztowania Putina i Biełowej 17 marca br. Sędziowie przychylili się do wniosku prokuratury, uznając, że są realne podstawy, by sądzić, że Putin jest odpowiedzialny za zbrodnie wojenne polegające na bezprawnych deportacjach dzieci z okupowanych terenów Ukrainy do Rosji. Jak mówił Khan w wywiadzie dla telewizji CNN, deportację ukraińskich dzieci do Rosji umożliwił dekret szefa państwa, zgodnie z którym ukraińskie dzieci mogą otrzymać rosyjskie obywatelstwo i być adoptowane przez Rosjan.

