Na okupowanych terenach obwodu chersońskiego Ukrainy Rosja utworzyła "szkoły młodych wyborców", które mają przygotować starszych uczniów do "wyborów prezydenckich w Federacji Rosyjskiej" - informuje w niedzielę Centrum Narodowego Sprzeciwu. Jak oceniono, to przygotowanie do fałszowania wyborów.

Szkolenia z fałszowania wyborów

Wybory prezydenckie w Rosji Szkolenia z fałszowania wyborów "W szkołach kolaboranci z fałszywych komisji wyborczych będą uczyć młodzież fałszowania procesu wyborczego; w rzeczywistości zadaniem szkół jest szkolenie +obserwatorów+ na pseudowybory w dyktatorskim kraju" - zaznacza Centrum Narodowego Sprzeciwu, portal prowadzony przez Siły Operacji Specjalnych ukraińskiej armii. Szkolenia rozpoczną się we wrześniu i potrwają do marca 2024 r. Należy podkreślić, że w Federacji Rosyjskiej nie ma prawdziwych wyborów - w rzeczywistości cała władza jest skoncentrowana w rękach rządzącego reżimu, który decyduje o tym, kto może uczestniczyć w wyborach, a kto nie - komentuje Centrum Narodowego Sprzeciwu. Liczenie głosów w takim systemie nie ma już żadnego znaczenia - podkreśla. Wybory prezydenckie w Rosji Następne wybory prezydenckie w Rosji powinny się odbyć w 2024 r. Jesienią 2022 r. Rosja ogłosiła aneksję czterech ukraińskich obwodów, w tym chersońskiego, którą poprzedziły pseudoreferenda na okupowanych terenach. Ta próba zmiany granic siłą została odrzucona i potępiona przez społeczność międzynarodową.(PAP) Kamil Nowak