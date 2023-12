Opłata za wizę wynosiła nawet 9 tys. dolarów. Bezrobotni trafiali do Rosji głównie przez Zjednoczone Emiraty Arabskie.

Nielegalne działania

"To przemyt ludzi, przestępczość zorganizowana" - przyznał w rozmowie z Reutersem Bhupendra Khatri, komendant policji dystryktu Katmandu.

W poniedziałek resort spraw zagranicznych Nepalu poinformował, że na Ukrainie zginęło już sześciu Nepalczyków, którzy zaciągnęli się do rosyjskiej armii i wyjechali na front. MSZ w Katmandu zwróciło się do Moskwy z prośbą o zaprzestanie werbunku obywateli Nepalu na wojnę, wydanie ciał zabitych żołnierzy i wypłatę odszkodowań rodzinom poległych. Podjęto również wysiłki dyplomatyczne, by uwolnić wojskowego z Nepalu pozostającego w ukraińskiej niewoli.

Apel rządu

Władze w Katmandu zaapelowały do rodaków o niewstępowanie do sił zbrojnych żadnego z państw zaangażowanych w konflikt zbrojny. Według szacunków ambasady Nepalu w Moskwie, do rosyjskiej armii zaciągnęło się w ostatnich miesiącach około 150-200 Nepalczyków.

Pierwsze doniesienia o obywatelach Nepalu werbowanych na wojnę z Ukrainą pojawiły się w czerwcu br. W mediach i na platformach społecznościowych typu YouTube, TikTok i Telegram pojawiły się wówczas nagrania, przedstawiające Nepalczyków, którzy przechodzą szkolenia wojskowe na terytorium Rosji i Białorusi. Według portalu śledczego Bellingcat te ćwiczenia zostały zorganizowane w pobliżu Moskwy, a także w białoruskim mieście Baranowicze, około 150-200 km od granicy z Polską.

Jak zostać obywatelem Rosji?

Wzrost zainteresowania obcokrajowców służbą w rosyjskiej armii to konsekwencja dekretu Władimira Putina z września 2022 roku, który zaczął obowiązywać w maju 2023 roku. Nowa regulacja skróciła z trzech lat do jednego roku okres, po którym zagraniczny najemnik, a także członkowie jego rodziny mogą ubiegać się o obywatelstwo Rosji. W tym przypadku wnioskodawca nie musi nawet posiadać zezwolenia na pobyt w kraju.

