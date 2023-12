W wyniku naszego skutecznego cyberataku doszło do paraliżu działalności rosyjskiej Federalnej Służby Podatkowej (FNS); hakerzy włamali się zarówno do centralnego serwera FNS, jak też do ponad 2,3 tys. serwerów regionalnych - poinformował we wtorek ukraiński wywiad wojskowy (HUR).