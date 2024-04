ISW: Rosja może poczynić duże taktyczne postępy na froncie, gdy Ukraina czeka na pomoc USA

Rosjanie mogą poczynić znaczne zdobycze taktyczne na froncie w czasie, gdy Ukraina oczekuje na dotarcie pomocy z USA – ocenia Instytut Studiów nad Wojną (ISW). Zdaniem think tanku nie doprowadzi to jednak do załamania obrony ukraińskiej.