Ministerstwo spraw zagranicznych Korei Południowej uznało zaś za godne ubolewania podpisanie w środę przez Rosję i Koreą Północną porozumienia o współpracy strategicznej. Jak podkreśliły władze w Seulu, zawarcie tej umowy należy potępić, ponieważ jest w niej mowa o współpracy w sferze technologii wojskowych, co stanowi naruszenie sankcji ONZ nałożonych na Pjongjang.

"Jesteśmy poważnie zaniepokojeni (wypowiedziami Putina) z powodu ich możliwego wpływu na stan bezpieczeństwa regionalnego wokół naszego kraju" – oznajmił rzecznik japońskiego rządu Yoshimasa Hayashi.

Putin zadowolony z podpisania umowy z Kimem

Putin oświadczył po rozmowach z przywódcą Korei Północnej Kim Dzong Unem, że Rosja "nie wyklucza rozwinięcia współpracy wojskowo-technicznej" z Koreą Północną. Podpisane dwustronne porozumienie zawiera zaś klauzulę o wzajemnej obronie, zgodnie z którą obie strony mają udzielić sobie nawzajem wsparcia w przypadku agresji z zewnątrz.

Hayashi przypomniał, że kupowanie przez Rosję broni w Korei Północnej i używanie jej w wojnie przeciw Ukrainie stanowi "jaskrawe naruszenie rezolucji Rady Bezpieczeństwa ONZ". Za "absolutnie niedopuszczane" uznał również słowa Putina, że należy zrewidować sankcje ONZ przeciwko Korei Północnej związane z rozwijaniem przez ten kraj programu nuklearnego.

Amunicja dla Rosji na wojnę z Ukrainą

Po rozpoczęciu przez Rosję inwazji na pełną skalę na Ukrainę w 2022 roku doszło do pogłębienia relacji między Moskwą a Pjongjangiem, głównie w związku z sankcjami Zachodu nałożonymi na Kreml i próbami obchodzenia tych ograniczeń przez stronę rosyjską. W ubiegłym roku Rosja i Korea Północna zapowiedziały zacieśnienie współpracy militarnej podczas wizyty Kima we Władywostoku, gdzie we wrześniu spotkał się z Putinem.

Resort obrony Korei Południowej oszacował pod koniec lutego br., że od czasu tamtego spotkania Korea Płn. wysłała do Rosji około 6,7 tys. kontenerów z amunicją. W ocenie ekspertów, w zamian za wsparcie militarne Korea Północna otrzymuje rosyjskie technologie niezbędne do rozwoju programu rakietowego i nuklearnego. (PAP)

mw/ szm/