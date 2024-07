Żałoba w Rosji. Były szef BBN: „Flota Bałtycka już goni w piętkę”

Co roku to był wielki pokaz siły. Przed dumnym Putinem przepływały dziesiątki groźnych okrętów, a lud Rosji podziwiał moc i potęgę swego państwa. Doroczne święto marynarki wojennej nagle zmienia swe oblicze i robi się z niego pokaz mniejszych okręcików. Co się stało i skąd ta morska żałoba? Pewną tezę stawia generał Stanisław Koziej, były szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego.