Co planuje Moskwa? Rosja zestrzeliwuje własne drony nad Białorusią

W nocy co najmniej osiem dronów bojowych weszło w białoruską przestrzeń powietrzną. Dwa z nich zestrzelono, ale Białoruś nie mówi, do kogo należały maszyny. Tymczasem według doniesień grupy monitoringowej Białoruski Hajun były to rosyjskie Shahedy. Media prokremlowskie stoją na stanowisku, że drony należały do Ukrainy.