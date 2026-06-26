Pułkownik z SBU szpiegował dla Rosji. Został skazany na dożywocie

Szpiegował dla Federalnej Służby Bezpieczeństwa

Według śledczych Koziura przekazywał rosyjskiej Federalnej Służbie Bezpieczeństwa (FSB) tajne informacje, w tym dane dotyczące infrastruktury krytycznej oraz skutków rosyjskich ataków rakietowych na Kijów.

– W zamian za wynagrodzenie zobowiązał się do pozyskiwania i przekazywania rosyjskim służbom informacji o charakterze obronnym, w tym danych stanowiących tajemnicę państwową – powiedział Krawczenko.

Został zwerbowany przez Rosjan w Wiedniu

Prokurator generalny przekazał, że Koziura został zwerbowany przez FSB w Wiedniu w 2018 roku i od tego czasu pozostawał w stałym kontakcie z oficerami prowadzącymi z FSB. Po rozpoczęciu pełnoskalowej inwazji Rosji w 2022 roku miał przejść do aktywnej działalności szpiegowskiej.

Według prokuratury w czasie wojny regularnie przekazywał informacje o skutkach rosyjskich uderzeń rakietowych na Kijów, lokalizacji jednostek SBU, danych dotyczących jednostek wojskowych oraz dokumentach i materiałach analitycznych.

Rosyjski wywiad miał również starać się pozyskać dane osobowe przedstawicieli najwyższego kierownictwa wojskowego i politycznego Ukrainy – podała SBU.

Przekazywał także poufne informacje dotyczące infrastruktury krytycznej, w szczególności ukraińskiego systemu przesyłu gazu, oraz planów wzmocnienia jego obrony przeciwlotniczej.

SBU zatrzymała Koziurę w lutym 2025 roku po długotrwałym, niejawnym śledztwie. W trakcie operacji o kryptonimie "Szczur" funkcjonariusze wykorzystali go również do działań kontrwywiadowczych, przekazując za jego pośrednictwem rosyjskim służbom duże ilości dezinformacji.

"Takie osoby zasługują na najsurowszy wymiar kary"

SBU przekazała prokuraturze zgromadzone dowody, w tym urządzenia telekomunikacyjne oraz inne materiały potwierdzające współpracę Koziury z FSB.

Sąd Rejonowy w Kijowie uznał go za winnego zdrady stanu popełnionej w czasie obowiązywania stanu wojennego i skazał na dożywotnie pozbawienie wolności.

– Każdy, kto nosił ukraiński mundur, a następnie rozpoczął współpracę z FSB, staje się wrogiem Ukrainy. Takie osoby zasługują wyłącznie na najsurowszy wymiar kary – oświadczył Krawczenko.