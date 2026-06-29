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Nie żyje dowódca ukraińskiej brygady zmechanizowanej. Znaleziono go z raną postrzałową

W. Rodak
Wojciech RodakRedaktor Forsal.pl, specjalizujący się w tematyce bezpieczeństwa
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dzisiaj, 08:34
Pułkownik Wołodymyr Kononnikow
Nie żyje dowódca ukraińskiej brygady zmechanizowanej. Znaleziono go z raną postrzałową/Facebook
Dowódca 154. Samodzielnej Brygady Zmechanizowanej Ukrainy, pułkownik Wołodymyr Kononnikow, został znaleziony martwy w niedzielę, 28 czerwca – poinformowały ukraińskie władze wojskowe. Policja dodała później, że wszczęła śledztwo w sprawie zabójstwa.

Komunikat dowództwa o śmierci Kononnikowa

Tego samego dnia o śmierci Kononnikowa poinformowało Dowództwo Operacyjne "Południe", zaznaczając, że okoliczności zdarzenia są wyjaśniane.

"W niedzielę, 28 czerwca, znaleziono ciało dowódcy 154. Samodzielnej Brygady Zmechanizowanej, pułkownika Wołodymyra Ołeksandrowycza Kononnikowa. Okoliczności śmierci oficera są przedmiotem dochodzenia" – przekazano w komunikacie.

"Pułkownik Wołodymyr Kononnikow był oficerem oddanym Ukrainie i służbie wojskowej, odpowiedzialnym dowódcą, który troszczył się o żołnierzy oraz potrzeby swojej jednostki" – podkreślono. Dowództwo i żołnierze złożyli kondolencje rodzinie i bliskim zmarłego.

Ciało dowódcy znaleziono z raną postrzałową

Później policja obwodu zaporoskiego poinformowała o odnalezieniu ciała dowódcy jednej z jednostek wojskowych z raną postrzałową. W komunikacie nie podano jednak nazwiska Kononnikowa. Nie ujawniono również okoliczności śmierci ani jej prawdopodobnej przyczyny.

Śledczy wszczęli postępowanie na podstawie art. 115 ukraińskiego Kodeksu karnego, który dotyczy umyślnego zabójstwa. "Policja ustala okoliczności śmierci wojskowego. Dowódca jednej z jednostek wojskowych został znaleziony z raną postrzałową" – poinformowali funkcjonariusze z obwodu zaporoskiego.

Dochodzenie prowadzi policja pod nadzorem procesowym Specjalistycznej Prokuratury ds. Obrony Regionu Wschodniego.

154. Brygada walczy teraz w rejonie Hulajpola

154. Samodzielna Brygada Zmechanizowana została sformowana w 2023 roku. Przez długi czas działała na kierunku charkowskim i broniła Wołczańska. Obecnie walczy w obwodzie zaporoskim, m.in. w rejonie Hulajpola.

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Źródło: forsal.pl
W. Rodak
Wojciech Rodak

Redaktor Forsal.pl. Absolwent politologii na Uniwersytecie SWPS, z zamiłowania historyk. W przeszłości związany z Polskim Radiem, Wirtualną Polską, dziennikiem „Polska The Times” oraz miesięcznikiem „Nasza Historia”. Publikował również w Gazeta.pl i „Newsweek Historia”. Były wieloletni współpracownik Ośrodka „Karta” i Muzeum Getta Warszawskiego. Autor pierwszej pełnej biografii gen. Tadeusza Bora-Komorowskiego - „Decyzje ‘Bora’. (Auto)biografia Tadeusza Komorowskiego - kawalerzysty, olimpijczyka, dowódcy, wodza i premiera”.

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Tematy: wojna w Ukrainiezabójstwo ukraińskiego pułkownikaWołodymyr Kononnikow154 Samodzielna Brygada Zemchanizowana
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Nie żyje dowódca ukraińskiej brygady zmechanizowanej. Znaleziono go z raną postrzałową
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