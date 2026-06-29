Nie żyje dowódca ukraińskiej brygady zmechanizowanej. Znaleziono go z raną postrzałową

Komunikat dowództwa o śmierci Kononnikowa

Tego samego dnia o śmierci Kononnikowa poinformowało Dowództwo Operacyjne "Południe", zaznaczając, że okoliczności zdarzenia są wyjaśniane.

"W niedzielę, 28 czerwca, znaleziono ciało dowódcy 154. Samodzielnej Brygady Zmechanizowanej, pułkownika Wołodymyra Ołeksandrowycza Kononnikowa. Okoliczności śmierci oficera są przedmiotem dochodzenia" – przekazano w komunikacie.

"Pułkownik Wołodymyr Kononnikow był oficerem oddanym Ukrainie i służbie wojskowej, odpowiedzialnym dowódcą, który troszczył się o żołnierzy oraz potrzeby swojej jednostki" – podkreślono. Dowództwo i żołnierze złożyli kondolencje rodzinie i bliskim zmarłego.

Ciało dowódcy znaleziono z raną postrzałową

Później policja obwodu zaporoskiego poinformowała o odnalezieniu ciała dowódcy jednej z jednostek wojskowych z raną postrzałową. W komunikacie nie podano jednak nazwiska Kononnikowa. Nie ujawniono również okoliczności śmierci ani jej prawdopodobnej przyczyny.

Śledczy wszczęli postępowanie na podstawie art. 115 ukraińskiego Kodeksu karnego, który dotyczy umyślnego zabójstwa. "Policja ustala okoliczności śmierci wojskowego. Dowódca jednej z jednostek wojskowych został znaleziony z raną postrzałową" – poinformowali funkcjonariusze z obwodu zaporoskiego.

Dochodzenie prowadzi policja pod nadzorem procesowym Specjalistycznej Prokuratury ds. Obrony Regionu Wschodniego.

154. Brygada walczy teraz w rejonie Hulajpola

154. Samodzielna Brygada Zmechanizowana została sformowana w 2023 roku. Przez długi czas działała na kierunku charkowskim i broniła Wołczańska. Obecnie walczy w obwodzie zaporoskim, m.in. w rejonie Hulajpola.