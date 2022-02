Bierność wspólnoty międzynarodowej, gdy w 2014 roku w Donbasie pojawili się separatyści, była początkiem ofensywy Kremla w kierunku zachodnim, co tylko zachęciło Moskwę do dalszej ekspansji - ocenia były doradca rządu Wielkiej Brytanii ds. wojskowych Samir Puri w rozmowie opublikowanej we wtorek przez hiszpański dziennik “La Razon”.

W ocenie Puriego poprzez szybką i skuteczną aneksję Krymu oraz proklamowanie samozwańczych "republik" na wschodzie Ukrainy, kierowanych przez powiązanych z Moskwą separatystów, prezydent Rosji Władimir Putin oszukał wspólnotę międzynarodową, testując jednocześnie reakcję świata zachodniego na stopniową agresję Moskwy. Puri zaznaczył, że grunt do poniedziałkowego uznania przez Kreml niepodległości tzw. Ługańskiej i Donieckiej Republiki Ludowej został przygotowany już sześć lat temu. Jak przypomniał, Putin tłumaczył wówczas, że separatyści z Donbasu są "ochotnikami" i nie mają związku z rosyjską armią. Eskalacja konfliktu rosyjsko-ukraińskiego. Gospodarcze skutki może odczuć cały świat Zobacz również "Putin w 2014 r. oszukał świat, a teraz nie ma takiej osoby, która mogłaby powiedzieć, że nie będzie dalszej ekspansji ze strony Rosji" - ocenił doradca ds. wojskowych rządu W. Brytanii w latach 2018-2019, a obecnie wykładowca nauk wojskowych na londyńskim King's College. Wskazał, że trwającemu obecnie procesowi podporządkowywania Białorusi może w przyszłości towarzyszyć próba zdominowania Mołdawii. "Inni sąsiedzi Ukrainy, tacy jak Polska i Rumunia, są członkami NATO i otrzymali już wsparcie ze strony sił Sojuszu" - zaznaczył Puri, przekonując, że Moskwa nie będzie dążyć do bezpośredniego starcia z NATO. Samir Puri ocenił, że prezydent Rosji ma duże imperialne ambicje i w swoich podbojach chciałby dorównać carowi Piotrowi Wielkiemu.