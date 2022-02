„To, czego jesteśmy świadkami, jest naruszeniem prawa międzynarodowego” – powiedział w czwartek Nehammer. „Wszelkie dyplomatyczne wysiłki, by odwieść Putina od inwazji, nie powiodły się. (…) Austria jako kraj neutralny starała się stworzyć platformę dla tego dialogu, w Wiedniu swoją siedzibę ma OBWE, a obserwatorzy z OBWE wciąż są na Ukrainie, pozostając +oczami i uszami Europy+” - zaznaczył Nehammer.

Reklama

W oświadczeniu rządu, złożonym w Radzie Narodowej, podkreślił: „Jesteśmy obecnie w obliczu sytuacji, co do której mieliśmy nadzieję, że nigdy więcej się nie powtórzy w Europie. Rosja wybiera drogę, którą głęboko odrzucamy. (…) Znowu jesteśmy w stanie wojny w Europie”.

Reklama

Austria pozostaje solidarna z Ukrainą

Podkreślił, że Austria pozostaje solidarna z Ukrainą. Popiera także unijne sankcje, które mają być omawiane jeszcze dziś na specjalnym szczycie UE. „Sankcje te muszą być surowe i jasne” – mówi Nehammer, który weźmie udział w spotkaniu.

Prezydent federalny Alexander Van der Bellen ostro potępił rosyjski atak na Ukrainę. „Prezydent Putin musi natychmiast przerwać atak i powrócić do negocjacji” – napisał Van der Bellen na Twitterze. „W przeciwnym razie użycie siły militarnej na kontynencie europejskim zmieni stosunki z rosyjskim sąsiadem na kolejne dziesięciolecia. Z całą mocą potępiam militarny atak Rosji na Ukrainę, który łamie prawo międzynarodowe i rażąco narusza suwerenność i integralność terytorialną Ukrainy” – podkreślił prezydent federalny.

„Należy zrobić wszystko, aby uniknąć dalszej eskalacji i chronić życie ludzi. Zrobimy wszystko, co Republika Austrii jako państwo neutralne może uczynić, aby przyczynić się do pokoju” – podkreślił prezydent, dodając, że „droga do stołu negocjacyjnego musi być otwarta dla wszystkich stron”.

Marzena Szulc (PAP)