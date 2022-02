Jak zaznaczył, ulotka składa się z czterech stron. "Każda ze stron jest przygotowaną podstawową informacją dla uchodźców w czterech językach: polskim, ukraińskim, rosyjskim i angielskim" - wyjaśnił.

"Najważniejszą informacją, która wita przekraczającego granicę, jest to, że jeśli jest osobą uciekającą przed konfliktem zbrojnym na Ukrainie, to zostanie wpuszczony do Polski. Taka osoba może się udać do punktu recepcyjnego, w którym otrzyma podstawową pomoc" - przekazał Poboży. "Na ulotce wymienione są wszystkie punkty recepcyjne, jak również jest informacja o specjalnej infolinii Urzędu ds. Cudzoziemców, która obsługiwać będzie wszystkie telefony, wszystkie zgłoszenia od osób potrzebujących pomocy" - dodał.

Wiceszef MSWiA podkreślił, że zwiększono obsadę specjalnej infolinii, tak aby mogła udzielać pomocy jak największej liczbie osób. Dodał, że działa już specjalna strona internetowa www.ua.gov.pl, na której umieszczone są nieco szersze informacje dotyczące różnych grup osób przekraczających granicę na podstawie odrębnych przepisów. Będzie aktualizowana na bieżąco. Można się na nią dostać także za pomocą kodu QR umieszczonym na ulotce, który umożliwia bardzo szybkie przejście na tę stronę. (PAP)

Autorki: Marta Stańczyk, Agnieszka Ziemska