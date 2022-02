Putin zapewniał, że nie ma zamiaru okupować sąsiedniego kraju, ale dodał też, że „wszystkie narody na terytorium dzisiejszej Ukrainy” powinny móc skorzystać z prawa do samostanowienia, co można zinterpretować jako zapowiedź dążenia do oderwania od niej kolejnych terytoriów. Już wcześniej Putin mówił, że samozwańcze Doniecka i Ługańska Republiki Ludowe, które Rosja formalnie uznała w poniedziałek, powinny obejmować całość terytorium odpowiednich obwodów Ukrainy . Atak miał być odpowiedzią na prośbę DRL i ŁRL z 22 lutego o udzielenie pomocy wojskowej. Jak wykazała „Nowaja gazieta”, wojenne przemówienie Putina zostało nagrane 21 lutego. Takie wnioski płyną z metadanych pliku wideo umieszczonego na stronie Kremla.