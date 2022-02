"Mimo że rosyjskie uderzenia podobno biorą za cel ukraińskie instalacje wojskowe, mamy wiarygodne informacje o zniszczeniach budynków mieszkalnych, cywilnej infrastruktury (...) co skutkuje śmiercią cywilów, w tym dzieci. To totalnie nie do przyjęcia. Dość już tego" - powiedział Guterres, apelując o "powrót żołnierzy do koszar".

"Wczoraj (w niedzielę-PAP) rosyjskie siły jądrowe zostały postawione w stan podwyższonej gotowości. To wydarzenie mrożące krew w żyłach. Sama idea konfliktu nuklearnego jest po prostu niewyobrażalna" - dodał.