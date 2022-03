W rozmowie z telewizją Sky News ocenił, że rosyjska inwazja "jest znacznie opóźniona w stosunku do harmonogramu". "Choć widzieliśmy dziś kilka materiałów filmowych przedstawiających siły rosyjskie w Charkowie - potencjalnie w środku miasta - to nie są one w stanie utrzymać miasta. Rosjanie ponoszą straty i idzie im bardzo powoli" - wskazał.

Zmiana taktyki Rosjan

Wallace powiedział, że rosyjski konwój zbliżający się do Kijowa prawdopodobnie utknął z kilku powodów. Wyjaśnił, że zapewne Rosjanie mają problemy z dostawami, dodatkowo zwiększone przez "bardzo sprytny" ukraiński opór. "Widzimy, że taktyka nie była właściwa. (Rosjanie) byli raczej pewni, że zajmą wiele z tych miast w ciągu kilku godzin, a nie dni" - mówił brytyjski minister obrony.

Dodał, że Rosjanie ponoszą znacznie więcej ofiar w ludziach niż zakładali, co powoduje zmianę ich taktyki. "To, co teraz widzimy, to ciężkie bombardowania w nocy, a w niektórych przypadkach naloty dywanowe na miasta, (siły rosyjskie) nie będą za to wchodzić do miast w takim stopniu jak dotąd. Powoli, ale nieuchronnie będą starali się otoczyć miasta i albo je ominąć, albo zbombardować. Taka jest rzeczywistość i obawiam się, że będzie jeszcze gorzej. Rosyjska doktryna jest coraz cięższa i twardsza" - wyjaśnił Wallace.

Zapytany o wpływ nakładanych przez Zachód sankcji na Rosję, Wallace wyraził opinię, że Putin "nie dba o to" i prawdopodobnie porównał obecne retorsje z sankcjami nałożonymi na jego kraj w 2014 roku po aneksji Krymu i wszczęciu konfliktu w Donbasie, aby ocenić, czy może przetrwać powtórkę.

Ograniczony postęp sił rosyjskich na Ukrainie

W ciągu ostatnich 24 godzin postępy rosyjskiej inwazji na Ukrainę były ograniczone, co wynika z trudności logistycznych oraz silnego oporu ukraińskiego - poinformowało w środę brytyjskie ministerstwo obrony.

"Chociaż siły rosyjskie rzekomo weszły do centrum Chersonia na południu, ogólne zyski na wszystkich kierunkach w ciągu ostatnich 24 godzin były ograniczone. Jest to prawdopodobnie spowodowane połączeniem trudności logistycznych i silnego oporu ukraińskiego. W ciągu ostatnich 24 godzin rosyjska artyleria oraz naloty nadal były wymierzone w obszary zabudowane, głównie w Charkowie, Kijowie, Mariupolu i Czernihowie. Według doniesień liczba cywilów przesiedlonych i zmuszonych do ucieczki przed inwazją (prezydenta Rosji Władimira) Putina przekroczyła 660 tys." - napisano w codziennym komunikacie wywiadowczym resortu.