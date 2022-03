To historyczna misja pokojowa w Kijowie – ocenia we wtorek Bild wyjazd szefów rządów Polski, Czech i Słowenii, którzy jada pociągiem do ogarniętej walkami stolicy Ukrainy, aby spotkać się z prezydentem Wołodymyrem Zełenskim. Dla wicepremiera Jarosława Kaczyńskiego wyjazd ma bardzo osobiste znaczenie historyczne: w 2008 roku jego brat prezydent prof. Lech Kaczyński pojechał do Gruzji i wygłosił tam poruszające przemówienie.

"Bild": Historyczna misja pokojowa Reklama Według informacji Bild, premier Mateusz Morawiecki i wicepremier Jarosław Kaczyński spotkali się z premierem Czech Petrem Fialą i jego słoweńskim odpowiednikiem Janezem Janszą przed granicą z Ukrainą, skąd wspólnie udadzą się pociągiem w kierunku Kijowa. Pociąg przekroczył granicę z Ukrainą we wtorek rano. Reklama Jak poinformował we wtorek rzecznik polskiego rządu w Warszawie, odważna decyzja o odbyciu spotkania została podjęta na szczycie szefów państw i rządów UE w Wersalu w ostatni piątek. „Polski rząd przygotował wyjazd w ścisłej tajemnicy i ściśle koordynował ją z przewodniczącym Rady UE Charlesem Michelem i przewodniczącą KE Ursulą von der Leyen” – informuje Bild. „Celem wizyty jest wyrażenie jednoznacznego poparcia Unii Europejskiej dla Ukrainy oraz jej wolności i niepodległości” – napisał na Twitterze premier Czech Petr Fiala. Fiala podkreślił też, ze podczas wyjazdu zostanie przedstawiony szeroki pakiet wsparcia dla Ukrainy i jej obywateli. „Dla wicepremiera i lidera partii PiS Jarosława Kaczyńskiego wyjazd ma bardzo osobiste znaczenie historyczne: w 2008 roku jego brat Lech Kaczyński pojechał samochodem do okupowanej wówczas przez Rosję Gruzji i wygłosił tam poruszające przemówienie na temat agresji rosyjskich przywódców” – zauważa Bild i przypomina, że wtedy w gruzińskim parlamencie prezydent RP prof. Lech Kaczyński przestrzegał przed agresją Rosji, mówiąc: „Dzisiaj Gruzja, jutro Ukraina, potem kraje bałtyckie, a potem może także mój kraj: Polska”. "FAZ": Przypomina to wizytę prezydenta Kaczyńskiego w Gruzji We wtorek rano szefowie rządów Polski, Czech i Słowenii udali się do Kijowa z wizytą do ukraińskiego rządu. Niemiecki dziennik "Frankfurter Allgemeine Zeitung" przypomina w tekście wizytę prezydenta Lecha Kaczyńskiego w Gruzji w 2008 roku. "Zaraz po rozpoczęciu wojny Polska i Słowenia wystąpiły w roli orędowników napadniętej przez Rosję Ukrainy i podjęły wspólną deklarację na rzecz szybkiego przystąpienia tego kraju do Unii Europejskiej. W Polsce przedstawiciele rządu przypominają o solidarnościowej wizycie w Gruzji, kiedy podczas wojny rosyjsko-gruzińskiej w 2008 roku wojska Moskwy zagroziły atakiem na stolicę Tbilisi" - pisze dziennik "Frankfurter Allgemeine Zeitung". "Prezydent Polski Lech Kaczyński przyleciał wtedy do Tbilisi wraz z przywódcami Ukrainy i krajów bałtyckich i ostrzegał, że celem rosyjskiej agresji jest "dzisiaj Gruzja, jutro Ukraina, pojutrze kraje bałtyckie, a potem być może mój kraj" - pisze FAZ. Holenderskie media: Wizyta premierów w Kijowie ma pokazać jednoznaczne wsparcie UE dla Ukrainy Holenderskie media szeroko informują o ogłoszonej we wtorek wizycie szefów rządów Polski, Czech i Słowenii na Ukrainie oraz wskazują, że ma ona podkreślić jednoznaczne wsparcie Unii Europejskiej dla zaatakowanego kraju. „Naszym obowiązkiem jest być tam, gdzie wykuwa się historia” - cytuje premiera Mateusza Morawieckiego dziennik „NRC”. „NRC” podkreśla, że wyjazd odbywa się w porozumieniu z Unią Europejską i Organizacją Narodów Zjednoczonych. Dzięki tej wizycie przywódcy chcą zademonstrować "jednoznaczne poparcie Unii Europejskiej dla suwerenności i niepodległości Ukrainy". Dziennik „De Telegraaf” pisze, że szefowie rządów mają przekazać ukraińskiemu społeczeństwu nie tylko słowa otuchy, ale także informacje o konkretnym wsparciu dla Ukrainy.