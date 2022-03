Berdiańsk jest ponad 100-tysięcznym miastem portowym położonym nad Morzem Azowskim na południu Ukrainy. Jego mieszkańcy - jak podała agencja Ukrinform - zgłaszali nad ranem dwie silne eksplozje słyszane na obszarze całego miasta.

Na zamieszczonym na Facebooku nagraniu widać płonący okręt zacumowany przy nadbrzeżu Morza Azowskiego (https://www.facebook.com/navy.mil.gov.ua/posts/pfbid033Qp7GiA7nquf1ye3Eu4mJFVVBzsJxkPGBVFqptU2Sgecrwm5digR73BMgjudd5KNl).

Okręty desantowe służą do transportu żołnierzy oraz sprzętu wojskowego i prowadzenia desantu na wybrzeżu przeciwnika. "Orsk" wpłynął do Berdiańska w poniedziałek, by dostarczyć Rosjanom sprzęt wojskowy. Okręt jest w stanie przenieść do 1 500 ton ładunku.