W miastach Saki, Dżankoj i Krasnohwardijskie rezerwiści są zapraszani do komisji wojskowych „na sprawdzenie”. Przy tym mają mieć przy sobie paszport.

Reklama

Zgodnie z decyzją miejskiej komisji wojskowej w Eupatorii wszyscy mężczyźni zameldowani w Sakach i obwodzie sakskim, którzy otrzymali kategorię A lub B, muszą od 16 do 20 maja przyjść do komisji. O analogicznych decyzjach poinformowano odnośnie do Dżankoja i Krasnohwardijskiego.

Według oficjalnego komunikatu w komisjach sprawdzane są m.in. „dane osobowe” oraz „miejsce zameldowania i zamieszkania” - podał Krymskij Wietier.