"Bez względu na to, jak bardzo by Ukraina się nie starała, jak profesjonalna by nie była nasza armia, to bez pomocy partnerów nie zdołamy wygrać tej wojny" - powiedziała Malar, cytowana przez ukraińską redakcję BBC.

"Z tego, o czym mówiła Ukraina, z tego, co jest nam potrzebne, dostaliśmy ok. 10 proc." - dodała wiceminister.

Zaapelowała do Zachodu o przyspieszenie pomocy militarnej. Każdy dzień zwłoki to "życie ukraińskich wojskowych, życie ukraińskich obywateli, cywilów, to zniszczone ukraińskie miasta i - jak widzimy już teraz - tymczasowo okupowane terytoria" - podkreśliła Malar. (PAP)