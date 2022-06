Melnyk powiedział w programie "Maybrit Illner", że przystąpienie do UE nie jest prezentem dla Ukrainy. Nie chce ona odgrywać roli petenta i ma wiele do zaoferowania - podkreślił, dodając, że "żaden kraj nie skorzystał na rozszerzeniu UE na wschód bardziej niż Niemcy". Zapewnił jednocześnie, że zdaje sobie sprawę, że przystąpienie kraju kandydującego do UE wymaga jednomyślnej zgody wszystkich państw członkowskich.

Reklama

Melnyk ponownie przypominał, że Ukraina nie otrzymała dotąd od Niemiec ciężkiej broni. Podziękował jednak Scholzowi za zapowiedź wysłania Ukrainie nowoczesnego systemu obrony powietrznej IRIS-T niemieckiej produkcji. "Chciałbym osobiście podziękować panu kanclerzowi. Niemcy przełamały lody" - powiedział. (PAP)