„Jeśli przerwanie ognia to pierwszy krok do zakończenia wojny i wycofania wojsk rosyjskich, to możemy to rozważyć. A przerwanie ognia jako krok do zamrożenia konfliktu nas nie interesuje”- powiedział Jermak w czasie briefingu, cytowany przez agencję Interfax-Ukraina.

„To nie jest ukraiński plan. Nas interesuje zwycięstwo w tej wojnie. I ono obowiązkowo nastąpi” – dodał najbliższy współpracownik prezydenta Wołodymyra Zełenskiego. (PAP)