Ataki na ludność cywilną na Ukrainie to zbrodnie wojenne i prezydent Rosji Władimir Putin oraz osoby współodpowiedzialne będą musiały zostać pociągnięte za to do odpowiedzialności – przekazał w piątek w Berlinie rzecznik rządu Niemiec Steffen Hebestreit.

Rząd RFN „w najostrzejszych słowach” potępił rosyjski atak rakietowy na cywilny budynek mieszkalny i ośrodek wypoczynkowy w obwodzie odeskim, który miał miejsce w nocy z czwartku na piątek. Reklama „To pokazuje nam ponownie w okrutny sposób, że rosyjski agresor z pełną świadomością akceptuje śmierć ludności cywilnej” – powiedział rzecznik. „Działania strony rosyjskiej (…) są nieludzkie i cyniczne. Rosjanie muszą wreszcie zmierzyć się z tą prawdą” - dodał. Jak przypomniał Hebestreit, rząd Niemiec potępił także „haniebny atak na centrum handlowe w Krzemieńczuku” w ostatni poniedziałek. Według władz ukraińskich, co najmniej 18 osób zginęło, gdy w centrum handlowe uderzyła rosyjska rakieta. Z kolei liczba ofiar śmiertelnych po rosyjskich atakach rakietowych w pobliżu Odessy wzrosła do co najmniej 20, a blisko 40 osób zostało rannych. Trzy rosyjskie pociski uderzyły w budynek mieszkalny i ośrodek rekreacyjny. (PAP)