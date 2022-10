Szef polskiego rządu otworzył w środę w Warszawie międzynarodową konferencję dotyczącą współpracy biznesu przy odbudowie Ukrainy. "Wierzę głęboko, że zwycięstwo w walce z Rosją jest dzisiaj możliwe. Jest ono możliwe dzięki wielkiemu wsparciu ludzi dobrej woli także przedsiębiorców, którzy są tu na sali" - powiedział premier.

Według Morawieckiego, żeby wygrać wojnę z Rosją, "musimy na nowo zbudować architekturę bezpieczeństwa". "Ta architektura bezpieczeństwa musi posługiwać się zupełnie innymi paradygmatami w sferze energetyki, gospodarki, współpracy handlowej i finansowej. Nie można udawać i chować głowy w piasek przed zagrożeniami rosyjskimi także rosyjskiego kapitału. Dlatego Polska opowiada się nie tylko za zamrożeniem zbudowanego na zbrodni kapitału rosyjskiego, ale opowiadamy się za jego konfiskatą i przeznaczeniem tego kapitału na odbudowę Ukrainy, której częścią powinni być polscy przedsiębiorcy" - oświadczył premier.

Zapewnił, że rząd zadba, aby polscy przedsiębiorcy aktywnie uczestniczyli w odbudowie Ukrainy. "W ramach nowej architektury bezpieczeństwa będziemy dbali o to, aby Polska i polscy przedsiębiorcy (...) byli wśród tych, którzy będą Ukrainę odbudowywali w oparciu o nowy plan Marshalla" - mówił premier.

Poinformował przy tym, że kilka tygodni temu rozmawiał na ten temat z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim. "To właśnie dlatego dla polskich przedsiębiorców i obywateli Ukraina wdrożyła lustrzane rozwiązania po to, by docenić rolę Polski w tych trudnych czasach" - zaznaczył.(PAP)

autorzy: Mateusz Mikowski, Grzegorz Bruszewski, Rafał Białkowski