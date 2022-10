Większość Ukraińców przyjechało w marcu (431 tys.) i kwietniu (198 tys.), czyli w ciągu dwóch pierwszych miesięcy po rozpoczęciu rosyjskiej inwazji na Ukrainę 24 lutego.

Na podstawie wstępnych danych Destatis ocenił, że chociaż od tamtego czasu imigracja z Ukrainy zmniejszyła się, to jednak jej poziom jest wciąż wyraźnie wyższy niż w roku ubiegłym, gdy średnio miesięcznie do Niemiec przybywało 1000 osób z Ukrainy. Jak zaznaczono, nawet w okresie letnim do RFN imigrowało o wiele więcej mieszkańców Ukrainy niż w 2021 roku; odpowiednio 58 tys. osób z tego kraju przybyło do Niemiec w lipcu i 70 tys. w sierpniu 2022 roku.

Niemiecki urząd podał ponadto, że trzy czwarte z przybywających z pogrążonego w wojnie kraju stanowiły kobiety. (PAP)