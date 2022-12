„Na co się przygotowujecie, okupanci? Już drugi dzień w samym centrum na razie jeszcze okupowanego Melitopola raszyści (tak Ukraińcy nazywają rosyjskich najeźdźców - PAP) rozstawiają betonowe stożki. Zapewne w ciągu minionego tygodnia tak poczuli zapach +rożna+, że już przygotowują się do walk ulicznych” – napisał Fedorow, publikując fotografię betonowych przeszkód na jednej z ulic miasta.

Te bariery, zwane potocznie zębami smoka, są według Fedorowa rozstawiane na ulicach w centrum miasta i na osiedlach mieszkalnych, w pobliżu miejsc, gdzie przebywają cywile.

Urzędnik wyraził pogląd, że „betonowe klocki lego” nie pomogą okupantom, lecz będą im zawadzać w czasie ucieczki, gdy siły ukraińskie rozpoczną wyzwalanie miasta.

W ostatnich dniach strona ukraińska powiadamiała o atakach na ważne rosyjskie cele wojskowe w okupowanym obwodzie zaporoskim. Według ekspertów to właśnie w tym regionie może w przyszłości (trudnej do prognozowania) dojść do kolejnej ukraińskiej kontrofensywy.

just/ mal/