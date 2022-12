Na pytanie, jak trwająca na Ukrainie wojna wpłynęła na wybór czytelników odpowiedziała agencja Ukrinform. Zastrzega ona jednak, że tylko około połowy wydawnictw przekazało jej dane o najlepiej sprzedających się w 2022 roku tytułach. Z podsumowania wynika, że największą popularnością wśród Ukraińców cieszyła się proza światowa: do tej kategorii należało 25 najchętniej kupowanych tytułów. Wśród książek, które sprzedały się w największym nakładzie była w 2022 roku antyutopia Orwella "Rok 1984" - kupiono 14 tys. jej egzemplarzy.

Pierwsze miejsce zajął jednak, z 15 tysiącami sprzedanych egzemplarzy, cykl "Krew i popiół" należący do gatunku fantasy, pióra amerykańskiej pisarki Jennifer L. Armentrout.

W mijającym, wojennym roku zagraniczna literatura piękna jako gatunek zajęła pierwsze miejsce, zastępując książki z dziedziny psychologii i rozwoju osobistego. W poprzednim podsumowaniu, z 2021 roku, właśnie książki psychologiczne cieszyły się największą popularnością, a teraz spadły na drugie miejsce. Trzecie miejsce zajęły, chętnie kupowane także rok wcześniej, książki dla dzieci i młodzieży.

Jeśli chodzi o liczbę sprzedanych egzemplarzy, to trzecie miejsce, po Armentrout i Orwellu, zajęła "Sztuka wojenna" Sun Zi (13 573 sprzedanych sztuk). Ten napisany w Chinach w VI w. p.n.e. traktat uważany jest za najstarszy znany współcześnie podręcznik poświęcony wojnie i rządzącym nią zasadom.

Wśród dobrze sprzedających się pozycji ukraińskie wydawnictwa wymieniały także dwie biografie Winstona Churchilla. Pierwsza z nich to "Czynnik Churchilla, czyli jak jeden człowiek zmienił historię" (tytuł ang.: "The Churchill Factor. How One Man Made History") pióra Borisa Johnsona. Były premier Wielkiej Brytanii, pamiętany na Ukrainie z powodu zdecydowanego poparcia udzielonego Kijowowi na początku wojny, napisał biografię swego wielkiego poprzednika w 2014 roku. Ukraińcy kupowali też książkę Thomasa E. Ricksa "Churchill i Orwell. Walka o wolność" (tytuł ang.: "Churchill and Orwell. The Fight for Freedom"). Ta podwójna biografia przedstawia postacie, które - jak podkreślał wydawca - ocaliły demokrację przed zagrożeniami ze strony autorytaryzmu.

Chętnie czytano w mijającym roku klasykę ukraińską, która rok wcześniej nie trafiła do rankingu. Wśród popularnych autorów znalazł się Iwan Bahriany, który opisywał terror stalinowski na Ukrainie, z powieścią "Tyhrołowy" i Iwan Neczuj-Łewycki z powieścią "Kajdaszewa Simja" ("Rodzina Kajdasza"), rysującą obraz wsi ukraińskiej w II połowie XIX wieku. Z kolei wśród współczesnych autorów ukraińskich najpopularniejszy okazał się w tym roku Jurij Wynnyczuk.

Jak zauważa Ukrinform, sytuacja związana z wojną sprawiła, że w tym roku na rynku czytelniczym pojawiła się nowa kategoria - książek dokumentalnych, kronikarskich i o tematyce militarnej. Ukazało się 13 książek z tej dziedziny, m.in. "Srogi luty 2022. Relacje z pierwszych dni inwazji" (autorki: Daria Bura i Jewhenija Podobna), "Siewierodonieck. Reportaże z przeszłości" (pióra Switłany Osławskiej) opisujące zniszczone miasto z okresu sprzed wojny, a także książkowe wydania przemówień prezydenta Wołodymyra Zełenskiego.

W porównaniu z poprzednim rokiem Ukraińcy nieco częściej kupowali książki z dziedziny fantastyki i ezoteryki. Spadło natomiast zainteresowanie książkami kulinarnymi; żadna z nich nie znalazła się w tym roku wśród najpopularniejszych pozycji - podsumowuje Ukrinform.