Odpowiadająć na prośbę skomentowania informacji, iż rząd Niemiec nie zamierza przekazywać Ukrainie czołgów dopóki nie zrobią tego Stany Zjednoczone, Blinken oświadczył: "Co się tyczy (przekazywania) czołgów i jakichkolwiek innych systemów broni, to jest to suwerenna decyzja, którą podejmuje każdy kraj".

Reklama

Blinken dodał, że nowych ustaleń w sprawie dostaw broni na Ukrainę należy oczekiwać po posiedzeniu grupy kontaktowej ds. pomocy wojskowej dla tego kraju, które odbędzie się 20 stycznia w bazie lotniczej USA Ramstein, w Niemczech.

"Spodziewam się wówczas nowych informacji w tej sprawie" - powiedział Blinken.

jm/