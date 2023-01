Co ważne, chodzi o takich, którzy przyjechali na co najmniej kilka miesięcy, a jeśli spojrzymy chociażby na batalionową grupę bojową w Orzyszu funkcjonującą od 2017 r., to na długie lata. Większość z nich to Amerykanie. Choć oficjalnie Sojusz nie zakwestionował Aktu stanowiącego NATO–Rosja z 1997 r., który zakładał, że na terytorium nowych państw NATO, w tym Polski, nie będą stacjonowały znaczące siły bojowe, to de facto ta umowa nie jest już przestrzegana przez żadną ze stron. Pierwsza złamała ją Rosja , a pełnoskalowa inwazja na Ukrainę jest kulminacją tego procesu.