Wasylenko, która jest członkiem stałej delegacji ukraińskiej Rady Najwyższej do tej instytucji powiedziała, że miny są na polach uprawnych, w lasach, a także w miastach i wsiach.

"Największe zagrożenie jest na terytoriach wyzwolonych spod okupacji" - powiedziała Wasylenko. Dodała, że do szpitali codziennie przyjmowani są pacjenci z ranami od materiałów wybuchowych, a dużą część poszkodowanych stanowią dzieci.

Wasylenko powiedziała też, że problem rozminowywania Ukrainy jest obecnie zagadnieniem globalnym i jeśli odpowiedni sprzęt (do rozminowywania) nie zostanie na czas dostarczony i nie przeszkoli się odpowiednio personelu, pola nie będą gotowe, aby rolnicy mogli je obsiać.

"To doprowadzi do efektu domina, ogromnych problemów, sięgających daleko poza terytorium Ukrainy, daleko poza terytorium Europy, do Afryki i na Bliski Wschód, które potem jak bumerang wrócą do Europy" - powiedziała Wasylenko. Problemami tymi będą, według deputowanej, "głód, masowa migracja i wszystko, co z tego wynika" - (https://tinyurl.com/57m42pk). (PAP)

