Oficjalne dane NBU wskazują, że wojna nie przyniosła ograniczenia skali działania banków. Na początku 2022 r. aktywa sektora bankowego wynosiły 2,03 bln hrywien. Po 12 miesiącach było to 2,35 bln. Wartość kredytów zmniejszyła się o nieco ponad 5 proc., do 1,04 bln hrywien. Bardziej zauważalny spadek dotyczył pożyczek dla klientów indywidualnych: o 16 proc., do 209,9 mld hrywien. Natomiast o prawie 36 proc., do 1,02 bln hrywien, wzrosło zaangażowanie ukraińskich banków w papiery wartościowe. Czemu trudno się dziwić, skoro z jednej strony wzrosło ryzyko, klienci mają inne rzeczy na głowie niż branie pożyczek i zakupy, a do tego dochodzą oficjalne stopy na poziomie 25 proc. (według ostatnich danych inflacja to z kolei 26 proc. w skali roku). Jednocześnie jest potrzeba finansowania gigantycznego deficytu państwa związanego z koniecznością kupna uzbrojenia.