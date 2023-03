"Decyzja o otwarciu (biura) została podjęta jeszcze 3 marca, a dziś podpisaliśmy odpowiedni dokument międzynarodowy" - powiedział Kostin, cytowany przez agencję Ukrinform.

Prokurator powiedział, że dzięki uruchomieniu biura "zespół prokuratora Karima Khana będzie mógł pracować na Ukrainie w stabilniejszych warunkach". Pracownicy MTK nie tylko będą mogli dłużej przebywać na Ukrainie, ale będą też dysponować "odpowiednim biurem, które będzie we wszelkich aspektach chronione" - powiedział Kostin.

Dotyczy to - jak podkreślił - również ochrony informacji. "Pozwoli to zespołowi prokuratora Khana na intensywniejszą i skuteczniejszą pracę na Ukrainie nad badaniem zbrodni wojennych popełnionych przez Federację Rosyjską i rosyjskich zbrodniarzy na ziemi ukraińskiej, wobec Ukraińców" - powiedział Kostin.

MTK wydał w zeszłym tygodniu nakaz aresztowania Wladimira Putina i rosyjskiej rzeczniczki praw dziecka Marii Lwowej-Biełowej. Sędziowie przychylili się do wniosku prokuratury, uznając, że są realne podstawy, by sądzić, że Putin jest odpowiedzialny za zbrodnie wojenne polegające na nielegalnych deportacjach dzieci z okupowanych terenów Ukrainy do Rosji.