Premier Mateusz Morawiecki spotkał się w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim. Podpisano 3 dokumenty o zakupie polskiego sprzętu wojskowego, produkcji amunicji i odbudowie zniszczeń wojennych, podała Kancelaria Prezesa Rady Ministrów. Podpisano także dokument stanowiący fundament do pogłębiania dalszej współpracy - "Memorandum o współpracy przy odbudowie Ukrainy".

"Premier Mateusz Morawiecki i prezydent Wołodymyr Zełenski spotkali się w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, gdzie omówili wiele ważnych kwestii dwustronnych oraz spraw bieżących dotyczących wsparcia Ukrainy w walce o wolność. Rozmowy dotyczyły także wspólnych przedsięwzięć i inicjatyw między naszymi krajami" - czytamy w komunikacie.

Zaangażowanie polskich firm w odbudowę zniszczeń wojennych

Jednym z ważnych tematów spotkania było zaangażowanie polskich firm w odbudowę zniszczeń wojennych. Podpisano dokument stanowiący fundament do pogłębiania dalszej współpracy - "Memorandum o współpracy przy odbudowie Ukrainy", podkreślono.

"Jeden z tematów to przyszła odbudowa Ukrainy. Już setki polskich firm są gotowe do tej odbudowy. Podpisaliśmy dzisiaj już pierwsze umowy w tym zakresie. To też niezwykle ważne" - powiedział Morawiecki, cytowany w komunikacie.

Jak ustalono w dokumencie, strona ukraińska będzie przekazywać cykliczne informacje o planach i projektach, w tym ogłoszonych przetargach, realizowanych w ramach Narodowego Programu Odbudowy Ukrainy. Strona polska deklaruje gotowość do informowania partnerów ukraińskich o polskich przedsiębiorstwach zainteresowanych udziałem w odbudowie Ukrainy, w tym dostawami niezbędnych materiałów i wyrobów, podało Ministerstwo Rozwoju i Technologii.

"Polskie firmy już teraz wyrażają chęć udziału w powojennej odbudowie naszego wschodniego sąsiada. W czerwcu ub. r. Ministerstwo Rozwoju i Technologii wraz z Polską Agencją Inwestycji i Handlu uruchomiło nabór polskich przedsiębiorców zainteresowanych udziałem w projektach odbudowy. Do dziś zgłosiło się ich ponad 2100" - czytamy w osobnym komunikacie resortu.

Ukraina złożyła w Polsce zamówienia na znaczące ilości uzbrojenia

Podczas spotkania w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, podpisano list intencyjny dotyczący zakupów przez Ukrainę sprzętu obronnego polskiej produkcji oraz dokument o kontynuacji współpracy między dwiema strategicznymi firmami zbrojeniowymi.

"Ukraina kupuje od nas uzbrojenie produkowane w polskich zakładach. Trzeba to podkreślić, że ta broń, którą do tej pory przekazaliśmy - także ta, którą sprzedajemy, jak Rosomaki, które stoją tutaj za nami - to jest też broń, która w przyszłości będzie mogła stanowić ważną część uzbrojenia armii ukraińskiej - bo już stanowi bardzo ważną część uzbrojenia armii polskiej" - powiedział premier.

W ostatnim czasie Ukraina złożyła w Polsce zamówienia na znaczące ilości uzbrojenia polskiej produkcji - armatohaubice Krab, karabinki Grot oraz transportery opancerzone Rosomak, podkreśliła Kancelaria.

Spotkanie z szefem polskiego rządu z prezydentem Ukrainy było jednym z głównych punktów oficjalnej wizyty prezydenta Wołodymyra Zełenskiego w Warszawie. Spotkał się on również z prezydentem RP, który odznaczył go Orderem Orła Białego. Była to pierwsza oficjalna wizyta prezydenta Ukrainy w Warszawie od czasu zbrojnej napaści Federacji Rosyjskiej na Ukrainę w lutym 2022 r. Odbyła się na zaproszenie prezydenta Andrzeja Dudy.