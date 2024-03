"Zwiększenie wykorzystania systemów bezzałogowych jest moim priorytetem" - napisał Syrski na Telegramie po spotkaniu z jego zastępcą, Wadymem Sucharewskim. "Szukamy asymetrycznych rozwiązań, aby uzyskać jakościową przewagę nad przewyższającym nas liczebnie przeciwnikiem."

Jak zniwelować przewagę liczebną wroga?

Coraz częstsze korzystanie z dronów przez obie strony zmienia konflikt, oddalając go od pola bitwy na rzecz ataków na wojskową, energetyczną i transportową infrastrukturę przeciwnika. Ponieważ ukraińskie wojsko na polu bitwy ustępuje pod względem uzbrojenia i liczebności, siły moskiewskie zwiększały presję na całej linii frontu, osiągając w ten sposób stopniowo kolejne zdobycze terytorialne.

Prezydent Władimir Putin, który w niedzielę otrzymał "w prezencie" od narodu kolejne sześć lat władzy po wygranej w wyborach prezydenckich, powiedział, że siły moskiewskie zdobyły przewagę na polu bitwy i przysiągł kontynuować swoją operację wojskową.

Prezydent Ukrainy, Wołodymyr Zełenski, w ramach modernizacji sił wojskowych, zarządził w lutym utworzenie oddzielnej gałęzi ukraińskich sił zbrojnych poświęconej dronom. Sucharewski został wyznaczony m.in. do tego, by rozwijać systemy bezzałogowe i ich obsługę przez żołnierzy. Analitycy wojskowi twierdzą, że drony mogą potencjalnie dać Ukrainie technologiczną przewagę nad Moskwą, biorąc pod uwagę jej braki w pociskach artyleryjskich i innych bardziej tradycyjnych broniach. Jednak rosyjski przemysł dronów również szybko się rozwija.

Sukcesy ukraińskich dronów

Ponieważ drony stają się mniejsze, bardziej śmiercionośne i jednocześnie wydłuża się ich zasięg, Ukraina użyła ich w ostatnich miesiącach do atakowania rafinerii ropy w Rosji, wyłączając szacunkowo 7 proc. jej zdolności rafineryjnych w pierwszym kwartale 2024 roku. Ataki dronów Ukrainy w powietrzu i na morzu na Flotę Czarnomorską Rosji na Krymie, z których niektóre były udane, skłoniły także rosyjskie ministerstwo obrony do specjalnego oświadczenia w weekend, w którym zobowiązuje się do ochrony floty przed przyszłymi atakami.

Pełnoskalowa inwazja Rosji na Ukrainę rozpoczęła się ponad dwa lata temu. Od tego czasu pochłonęła tysiące ofiar po obu stronach i spowodowała przesiedlenie milionów Ukraińców.