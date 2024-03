Jej twórcą jest holding EHang specjalizujący się w produkcji pojazdów do pionowego startu i lądowania (eVTOL). Model EH216-S będzie dostępny na platformie Taobao należącej do koncernu Alibaba. Cena w Chinach to 2,39 miliona juanów (332 000 dol.), sugerowana cena detaliczna dla nabywców międzynarodowych to 410 000 dol.

Kto skorzysta z elektrycznej taksówki?

EH216-S wykonał już ponad 42 tys. lotów testowych w ponad 14 krajach. Uzyskał również certyfikat zdatności do lotu dla bezzałogowych eVTOL od Chińskiej Administracji Lotnictwa Cywilnego (CAAC), co jest jednoznaczne z zezwoleniem na rozpoczęcie prowadzenia działalności w zakresie lotów komercyjnych.

EH216-S jest zbudowana jak bardzo duży dron, może pomieścić dwóch pasażerów, udźwig to 250 kg. Prędkość maksymalna wynosi 130 km na godzinę, prędkość przelotowa 100 km na godzinę, a maksymalna wysokość lotu to 3000 metrów. Zasięg nie jest duży, to 30 km, maksymalny czas lotu wynosi 25 minut. Pojazd ładuje się w dwie godziny.

EHang przewiduje, że EH216-S będzie wykorzystywany jako powietrzna taksówka, atrakcja do krótkich lotów widokowych, oraz środek transportu używany głównie przez lotniska.

Są już pierwsi klienci

Firma nie musi martwić się o klientów. Ma już podpisaną współpracę z miastem Hefei we wschodnich Chinach liczącym ponad 6 mln mieszkańców. Na mocy porozumienia jego władze albo zakupią co najmniej 100 taksówek, albo przekażą wsparcie finansowe o wartości do 100 mln dol. Wraz z Kantonem miasto to ma stać się jednym z pierwszych węzłów operacji lotniczych eVTOL w Chinach.

W ubiegłym roku firma dostarczyła też Shenzhen Boling Holding Group 5 pojazdów EH216-S. Mają być wykorzystywane do lotów krajoznawczych nad Shenzhen. Obecnie jest tam tworzony system wsparcia mobilności powietrznej.

W tym momencie zainteresowanie rozwojem autonomicznych przelotów na niskich wysokościach priorytetowo traktuje około 20 chińskich prowincji.

Rekordowy lot

Rekord długości przelotu powietrznej taksówki należy do firmy Autoflight. W zeszłym roku jej 2-osobowy dron przeleciał dokładnie 250,3 km. To międzynarodowe konsorcjum powstałe w Chinach w 2017 r., obecnie z kapitałem pochodzącym z Chin, USA i Europy. Model Prosperity 4, który pobił rekord, został zaprojektowany przez Franka Stephensona. Wcześniej pracował on głównie dla koncernów motoryzacyjnych, np. dla Forda, BMW, Ferrari czy McLarena.

