Odnotowano, że zużycie energii elektrycznej nadal rosło w obwodach donieckim, żytomierskim, mikołajowskim, kijowskim, kirowohradzkim, charkowskim i chmielnickim pomimo wielokrotnych żądań Ukrenergo, aby regionalne spółki energetyczne przestrzegały limitów. (https://tinyurl.com/3cnjnxjk)

"Gdy zużycie znacznie przekroczyło limity, Ukrenergo zostało zmuszone do zastosowania wyłączeń awaryjnych od 14:25, a od 14:50 - specjalnych harmonogramów wyłączeń awaryjnych dla odbiorców domowych i przemysłowych w tych regionach. Mogą wystąpić przerwy w dostawie energii do obiektów infrastruktury krytycznej" - napisano w komunikacie.

Wyłączenia awaryjne będą kontynuowane do momentu, gdy poziom zużycia na wyżej wymienionych terenach powróci do limitów. Następnie regionalne spółki dystrybucji energii będą mogły powrócić do planowanych harmonogramów ograniczeń.

"Przypominamy, że wymuszone przerwy w dostawie energii są wynikiem sześciu ukierunkowanych ataków Rosji na ukraiński system energetyczny. Nie ma wystarczającej ilości energii elektrycznej, aby zaspokoić potrzeby wszystkich konsumentów" - zaznaczyło Ukrenergo.

Jak poinformowano, we wtorek limity zużycia energii elektrycznej na Ukrainie obowiązywały przez cały dzień.

W sobotę siły rosyjskie zaatakowały obiekty energetyczne w pięciu obwodach na południowym wschodzie i w środkowej części Ukrainy. DTEK, największa prywatna firma energetyczna w Ukrainie, zgłosiła „poważne uszkodzenia” w dwóch elektrowniach cieplnych. Z powodu rosyjskiego ostrzału Ukraina straciła już ponad 9 GW mocy wytwórczych.

Z Kijowa Iryna Hirnyk (PAP)