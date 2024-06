Ograniczone miejsca szkoleniowe dla ukraińskich pilotów F-16

Ukraina twierdzi, że ma 30 pilotów, którzy kwalifikują się do natychmiastowego rozpoczęcia szkolenia w USA. Administracja Bidena poinformowała jednak Kijów, że w programie realizowanym w Arizonie brakuje miejsc szkoleniowych, aby przyjąć więcej niż 12 pilotów jednocześnie - podały trzy źródła Politico z administracji USA. Dwa inne ośrodki w Danii i Rumunii mają podobny problem z dostępnymi miejscami szkoleniowymi.

Kijów zaczął zabiegać o samoloty po inwazji Rosji na pełną skalę w lutym 2022 r., ale prośby były wielokrotnie odrzucane przez administrację Bidena. W maju 2023 r. prezydent Joe Biden zatwierdził wnioski innych krajów o wysłanie swoich F-16, ale wyzwania logistyczne wielokrotnie opóźniały szkolenie.

Plany dostawy samolotów F-16 do Ukrainy przez kraje europejskie

Dania, Norwegia, Holandia i Belgia planują tego lata dostarczyć do Kijowa ponad 60 amerykańskich samolotów F-16. Ukraińcy twierdzą, że większa liczba F-16 pomoże Kijowowi odepchnąć siły rosyjskie z linii frontu w miejscach takich jak Charków, gdzie Moskwa posunęła się naprzód w ostatnich tygodniach. Jednak Stany Zjednoczone stwierdziły, że nie spodziewają się, by odrzutowce zmieniły sytuację na polu bitwy.

W serii spotkań i rozmów telefonicznych w ciągu ostatnich kilku tygodni Ukraina oficjalnie poprosiła USA o przeszkolenie dodatkowych pilotów w bazie Morris Air National Guard w Tucson w Arizonie. Jednak Stany Zjednoczone poinformowały ukraińską armię, że w kolejce do szkolenia na F-16 są też piloci z innych krajów i USA nie mogą złamać swoich zobowiązań wobec tych krajów.

Według rzeczniczki Sił Powietrznych Laurel Falls Gwardia Narodowa USA planuje przeszkolić łącznie 12 ukraińskich pilotów do końca września w bazie w Tucson. Podobnie jak Tucson ośrodek szkoleniowy w Danii również ma ograniczoną przestrzeń i przygotowuje się do zamknięcia w listopadzie. Trzeci program, prowadzony w Rumunii, nie został jeszcze uruchomiony.

Kolejnych ośmiu ukraińskich pilotów jest szkolonych w Danii. Jednak ośrodek ten ma zostać zamknięty w przyszłym roku i nie będzie już uczestniczył w szkoleniach, ponieważ duńskie siły powietrzne przechodzą na niewykrywalne F-35.

Terminy ukończenia szkoleń dla ukraińskich pilotów F-16

Oczekuje się, że 20 ukraińskich pilotów F-16 ukończy szkolenie do końca tego roku - połowa z 40 potrzebnych do obsługi pełnej eskadry (20 myśliwców) - powiedział były urzędnik Departamentu Obrony. Ośmiu nowych pilotów ma rozpocząć szkolenie w Rumunii, a ośmiu kolejnych wkrótce przybędzie do Tucson, dodał były urzędnik.

Według osoby zaznajomionej z tematem w ośrodkach szkoleniowych tylko cztery miejsca będą otwarte dla ukraińskich pilotów do końca roku.

Tymczasem amerykańscy urzędnicy od miesięcy ostrzegają, że F-16 nie zmienią wiele na polu bitwy. Na przykład w obwodzie charkowskim, powiedział jeden z amerykańskich urzędników, ukraińskie myśliwce nie będą mogły latać przy granicy z Rosją lub na terytorium Rosji, ponieważ moskiewskie systemy obrony powietrznej z łatwością je wykryją i zestrzelą.

Potencjalne korzyści z użycia F-16 przez Ukrainę

Są też jednak głosy, że samoloty te ostatecznie zapewnią Kijowowi znaczną przewagę. Kiedy Ukraina otrzyma swoje pierwsze F-16, piloci będą prawdopodobnie w stanie wykonywać tylko ograniczone misje, na przykład przeciwko dronom i pociskom manewrującym na linii frontu. Gdy jednak Ukraińcy otrzymają pełną eskadrę samolotów i pilotów, „całkowicie realistyczne” - według jednego z ekspertów - będzie latanie F-16 do granicy i strzelanie do celów w Rosji. Radary, system celowania i pociski rakietowe F-16 są bez porównania lepsze od tych w samolotach ukraińskiej floty z czasów radzieckich.

Jednak w takim tempie przygotowań jak obecnie Ukraina nie uzyska pełnej eskadry wyszkolonych pilotów do końca 2025 roku - powiedział Politico były urzędnik z administracji USA.(PAP)