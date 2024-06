Krytyka rosyjskich warunków przez uczestników konferencji

"(Zgodnie z propozycją Putina) Ukraina ma nie tylko oddać terytorium, które Rosja w tej chwili kontroluje, ale też wyrzec się dodatkowych terenów" – powiedział Sullivan uczestnikom konferencji ws. Ukrainy zgromadzonym w Buergenstock w Szwajcarii.

Wskazał, że zgodnie z rosyjską propozycją Kijów musiałby się również rozbroić, "byłby więc bezbronny wobec przyszłej rosyjskiej agresji". "Żadne rozsądne państwo nie może powiedzieć, że to rozsądna podstawa pokoju. Jest to sprzeczne z Kartą NZ, a także urąga fundamentalnej moralności i najprostszemu zdrowemu rozsądkowi” – oznajmił.

Putin: Wycofanie wojsk ukraińskich jest warunkiem wstrzymania ognia

Putin oświadczył w piątek na spotkaniu z kierownictwem MSZ w Moskwie, że armia rosyjska wstrzyma ogień, jeśli ukraińskie wojska wycofają się z anektowanych przez Rosję ukraińskich terytoriów, a Kijów zobowiąże się do niewstępowania do NATO. Według niego ukraińskie wojska powinny całkowicie wycofać się z tzw. Donieckiej Republiki Ludowej i Ługańskiej Republiki Ludowej oraz obwodu chersońskiego i zaporoskiego. Są to regiony Ukrainy, których aneksję Rosja ogłosiła po rozpoczęciu pełnowymiarowej napaści na ten kraj. Jako warunek konieczny przedstawił "neutralny, pozablokowy, nieatomowy status Ukrainy". (PAP)

