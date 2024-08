Atak Ukrainy na obwód kurski

Podczas jednego z największych ataków na terytorium Rosji od początku wojny około 1000 ukraińskich żołnierzy przedarło się we wtorek rano przez rosyjską granicę do obwodu kurskiego z czołgami i pojazdami opancerzonymi, pod osłoną dronów i artylerii – podała w czwartek agencja Reutera, powołując się na rosyjskich urzędników.

UE udziela Ukrainie pełnego wsparcia

Stano był tego dnia pytany przez dziennikarzy, czy dokonana przez Ukrainę zmiana strategii na polu walki nie powinna wiązać ze zmianą podejścia UE do wspierania tego kraju.

Rzecznik podkreślił, że UE udziela Ukrainie pełnego wsparcia i to stanowisko nie zmieniło się od czasu rosyjskiej inwazji w lutym 2022 r. "Nasze wsparcie uwzględnia pomoc polityczną, finansową, humanitarną, dyplomatyczną i militarną" - wymienił.

KE: Ukraina ma prawo uderzać w agresora tam, gdzie uważa to za konieczne

Ukraina - jak powiedział - ma prawo uderzać w agresora tam, gdzie uważa to za konieczne: zarówno na swoim terytorium, jak i w Rosji.

"Ukraina jest ofiarą nielegalnej agresji, zgodnie z prawem prowadzi więc wojnę obronną. Na podstawie prawa międzynarodowego Ukraina ma prawo do obrony, a prawo to obejmuje uderzenie we wroga na jego terytorium" - zaznaczył Stano.

Z Brukseli Magdalena Cedro (PAP)