Do kiedy Rosja chce odzyskać swoje ziemie z rąk Ukraińców? Poznaliśmy datę

Rosyjskie wojska rozpoczęły kontrofensywę w obwodzie kurskim; nowe terminy wyznaczone przez Kreml przewidują odzyskanie pełnej kontroli nad tym regionem do 1 lutego 2025 roku, a do 25 lutego - utworzenie tzw. strefy buforowej na terytorium Ukrainy - przekazał we wtorek portal RBK-Ukraina.