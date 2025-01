Świetne wyszkolenie żołnierzy z Korei Płn.

Reklama

„Wysadzają się w powietrze, gdy tylko widzą, że ktoś ich schwytał” – powiedział portalowi Politico rzecznik ukraińskiej armii podpułkownik Jarosław Czepurnyj. Z relacji ukraińskich żołnierzy wynika, że północnokoreańscy żołnierze są młodzi, zmotywowani, fizycznie sprawni, odważni i potrafiący korzystać z niewielkiej broni podręcznej. Są również zdyscyplinowani i posiadają wszystko, co powinien mieć dobry żołnierz piechoty.

Z relacji jednego z ukraińskich żołnierzy wynika, że Koreańczycy są wyjątkowo skuteczni w zestrzeliwaniu dronów. Mają wykazywać także niezwykłą psychiczną odporność. Na przykład podczas zwracania na siebie uwagi maszyn, co pomaga w ich nakierowywaniu i zestrzeliwaniu.

Jeden z ukraińskich dowódców powiedział, że wagnerowcy przypominają w porównaniu do żołnierzy z Korei Płn. dzieci.

Wymiana koreańskich żołnierzy?

Siły ukraińskie schwytały dwóch żołnierzy z Korei Płn. walczących po stronie Rosji w obwodzie kurskim i skierowali ich na badania medyczne do Kijowa. Trwają ich przesłuchania – pisze Politico. Nie mówią po angielsku czy rosyjsku, więc w komunikacji z nimi muszą pomagać służby wywiadowcze Korei Południowej.

- Jeden z żołnierzy chce pozostać na Ukrainie , ale drugi woli wrócić do ojczyzny – poinformował prezydent Zełenski. Ukraina otwarta jest na wymianę jeńców z Rosją, jeżeli Kim Dzong Un będzie pośredniczył w rozmowach.

Rola Koreańczyków w obwodzie kurskim

Szacuje się, że około 12 tys. żołnierzy z Korei Płn. dołączyło do rosyjskich oddziałów pod koniec października 2024 roku. Zdecydowana większość z nich została skierowana do rosyjskiego obwodu kurskiego w celu wypchnięcia z niego ukraińskich sił. Ukraina straciła od tamtego czasu około połowę terytorium wroga o powierzchni 1250 kilometra kwadratowego, które udało się im początkowo zdobyć. Może to sugerować, że Koreańczycy stanowią jednak znacznie większe wsparcie dla Rosjan na froncie, niż sugerowały to analizy zachodnich ekspertów.