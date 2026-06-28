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Upał zbiera żniwo w Europie. Alarmujące dane WHO dotyczące liczby zgonów

oprac. Aleksandra Gruszczyńska
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dzisiaj, 18:20
Nadciąga fala ogromnych upałów
Żar leje się z nieba w 150 europejskich krajach/Shutterstock
To jeszcze nie koniec fali upałów, a dane WHO już przyprawiają o dreszcze. Jak poinformował w niedzielę szef Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus od 21 czerwca odnotowano 1,3 tys. zgonów łączonych z upałami. Zaznaczył, że obecnie sytuacja związana z wysokimi temperaturami daje się we znaki mieszkańcom 150 europejskich krajów.

Europa jest najszybciej ocieplającym się kontynentem na Ziemi; z powodu zmiany klimatu i jego ocieplania się fale gorąca, które niegdyś nazywano historycznymi, teraz występują co roku - napisał Tedros w serwisie X.

Upał to cichy zabójca

Fale upałów określane są często jako „cisi zabójcy” - domy, szkoły, miejsca pracy w Europie nie zostały zbudowane z myślą o takich temperaturach - podkreślił szef WHO.

Zapewnił, że organizacja pracuje z państwami członkowskimi, by przeciwdziałać temu zagrożeniu, koncentrując się na przygotowaniach do kolejnych fal upałów i wzmacnianiu systemu opieki zdrowotnej.

Francuska Narodowa Agencja Zdrowia Publicznego poinformowała w niedzielę, że od minionej środy zarejestrowano około 1 tys. zgonów więcej w porównaniu z poprzednimi miesiącami.

We Francji dobiega końca fala upałów, które okazały się bardziej intensywne niż kiedykolwiek wcześniej. W ostatnich dniach najwyższe w historii temperatury odnotowano też m.in. w Wielkiej Brytanii, a następnie w Niemczech i Czechach.

Fala upałów dotarła także do Polski. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał obowiązujące do poniedziałku ostrzeżenie dla mieszkańców niemal całego kraju. W tym okresie temperatura w Polsce za dnia może wynieść do 42 st. C., a w nocy do 25 st. C.

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Źródło: forsal.pl
oprac. Aleksandra Gruszczyńska

Wydawca/redaktor

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Tematy: zgonyWHOupały
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