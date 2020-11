Przemysł motoryzacyjny wzywa obie strony do rozmów mających na celu odwrócenie tendencji protekcjonistycznych, ustanowienia wspólnych standardów technicznych i zmniejszenia barier handlowych – oświadczyła we Frankfurcie Hildegard Mueller, szefowa przemysłowej grupy lobbingowej VDA.

VDA wspiera USA oraz Unię Europejską w pełnym zniesieniu ceł i uznaje, że „Europa również musi wnieść swój wkład” – dodała.

W czasie kadencji Donalda Trumpa niemiecki przemysł motoryzacyjny znalazł się pod ostrzałem ze strony amerykańskich władz, choć ostatecznie nie doszło do zrealizowania gróźb nałożenia dodatkowych ceł. Niemieckim gigantom z tej branży, takim jak Volkswagen, BMW czy Daimler udało się nakłonić Biały Dom do odstąpienia do swoich planów w zamian za obietnicę niemieckich firm do zainwestowania w swoje amerykańskie fabryki.

W tym tygodniu Unia Europejska rozpoczęła nakładanie ceł o wartości 4 mld dol. na amerykańskie towary w ramach eskalacji napięcia wokół kwestii nielegalnej pomocy dla przemysłu lotniczego – Boeinga i Airbusa.